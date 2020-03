Confinement général : les bureaux de la Poste Tunisienne restent ouverts

La poste a annoncé, dans un communiqué publié ce dimanche 22 mars 2020, que les bureaux de poste restent ouverts à la disposition des citoyens et ce, du lundi au vendredi de 9h00 du matin 13h00 afin d’assurer les services financiers nécessaires.

Seuls les ministères de la Santé, de l’Intérieur, de la Défense et du Commerce, ainsi que les organismes officiels et les autorités régionales et centrales bénéficieront des opérations de distribution postale.