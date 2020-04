Confinement : L’Inlucc affirme avoir reçu 6238 alertes entre le 20 mars et le 14 avril

L’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) a affirmé avoir reçu 6238 alertes et réclamations au cours de la période du confinement total, plus précisément entre le 20 mars dernier et le 14 avril courant.

Les alertes portent sur la violation des consignes de confinement total (12.46%), des dépassements lors de l’attribution des attestations administratives (1.03%) ainsi que sur des abus de pouvoir (2.68%), indique mercredi l’Instance sur sa page facebook.

D’après l’Inlucc, les alertes adressées par des citoyens sur l’augmentation des prix représentent 33.19% de l’ensemble des requêtes, alors que les réclamations portant sur la spéculation représentaient 23.57%.

La plupart des alertes concerne le gouvernorat de Tunis (11.98%) suivi du gouvernorat de Sfax avec 8.25%, apprend-on de même source.