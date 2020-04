Confinement : Retrait de 348 permis de conduire et 354 cartes grises

Les unités de la Garde nationale, déployées sur tout le territoire tunisien, ont enregistré, le 6 avril 2020, le retrait de 348 permis de conduire et de 354 cartes grises ainsi que la confiscation de deux véhicules pour non-respect du confinement total, indique, mardi, la direction générale de la Garde nationale.

Le nombre de permis et de cartes grises retirées, depuis le 24 mars dernier, s’élève, respectivement, à 6488 et 6495.

Selon la même source, huit personnes n’ayant pas respecté le confinement total ont été placées en garde à vue et deux autres en détention.

Ainsi, les unités la Garde nationale ont, du 24 mars au 6 avril, placé 506 personnes en garde à vue et arrêté 110 autres pour violation des dispositions du couvre-feu et du confinement total.

Durant la même période, les unités de la Garde nationale ont procédé à la fermeture de 200 commerces et cafés dont les propriétaires n’ont pas respecté la décision de fermeture durant la période du confinement total.

Le ministère de l’Intérieur appelle les citoyens à se conformer aux dispositions du confinement total et du couvre-feu, réaffirmant sa détermination à appliquer rigoureusement la loi en cas d’infraction.