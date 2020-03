Confinement sanitaire général : Le Décret gouvernemental fixant les exigences de continuité des services vitaux, publié au JORT

Le decret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, fixant les besoins essentiels et les exigences de continuité des services vitaux dans le cadre des procédures du confinement sanitaire général, a été publié, dimanche, au Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

Il stipule les besoins vitaux qui nécessitent un déplacement durant le confinement général sanitaire.

Il s’agit de l’achat des produits de base et des médicaments de première nécessité, les soins d’urgence et les analyses médicales nécessaires.

L’article 4 impose aux citoyens sur tout le territoire tunisien, le respect des mesures sanitaires prises par le ministre de la Santé Publique, lequel est autorisé, en vertu de ce décret de 5 articles, à prendre des mesures supplémentaires en fonction de l’évolution de la situation sanitaire dans le pays.

L’article 2 interdit aux agents publics et ceux du secteur privé de se déplacer en dehors de leurs lieux de travail ou de leurs lieux de résidence sauf en cas d’autorisation pour une nécessité de travail.

L’article 3 autorise, quant à lui, les contribuables à se déplacer aux recettes financières pour payer les impôts, selon un communiqué du ministre des Finances.

Pour mémoire, Le confinement sanitaire général a démarré le 22 mars 2020 et se poursuivra jusqu’au 4 avril prochain.