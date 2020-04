Confinement total : La CTN assouplit ses mesures commerciales

La Compagnie tunisienne de navigation (CTN) annonce mercredi, qu’elle assouplit ses mesures commerciales pour accompagner et répondre au mieux aux interrogations de ses clients, dans le respect des consignes de confinement.” Il sera possible de reporter à une date ultérieure, les billets de tous les voyages non assurés par suite de la fermeture des frontières européennes, sans frais dans les 12 mois à compter de la date d’achat du billet “, a indiqué la CTN dans un communiqué publié à Tunis.En outre, les délais pour solder les bons d’échange sont gelés afin d’éviter l’annulation automatique des réservations jusqu’à la reprise du processus après la fin du confinement.