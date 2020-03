Confinement total : L’approvisionnement en eau sera garanti

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche s’engage à garantir l’approvisionnement en eau potable et d’irrigation, outre l’importation et l’approvisionnement des marchés en produits agricoles, au cours de la période de confinement total, qui entrera en vigueur dimanche à 06 heures du matin.

Ces mesures prises, lors d’une séance de travail présidée par le ministre de l’Agriculture, Oussama Kheriji, concernent également la poursuite des opérations d’importation et d’exportation des produits agricoles.

Les responsables, réunis lors de cette séance de travail ont en outre décidé de poursuivre le contrôle des entrants agricoles et des médicaments et la poursuite du travail des gardes forestiers, en coordination avec les unités sécuritaires et de l’armée, ainsi que la mise à la disposition des étudiants des instituts agricoles et de recherche scientifique, les cours à distance.

Ils ont recommandé également d’identifier les services nécessaires et vitaux concernés par la poursuite du travail. Il s’agit également de mettre en œuvre le moyen de télétravail et de fournir les moyens de transport et les autorisations de déplacement.