Conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan : Un accord « en vue »

Un accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan à propos de l’enclave disputée du Nagorny Karabakh est « en vue », a déclaré jeudi le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, qui se montre positif concernant la tenue de ces négociations. « Les deux parties ont abordé des sujets très difficiles ces derniers jours et elles ont réalisé des progrès tangibles vers un accord de paix durable », a-t-il affirmé en clôture de quatre jours de discussions.

« J’espère qu’elles ressentent, et je crois que oui, qu’un accord est en vue, à portée de main », a-t-il ajouté en soulignant que « le rythme des négociations et les fondations posées » laissaient envisager de conclure un accord de paix ultérieurement. « Le dernier kilomètre d’un marathon est toujours le plus difficile. On le sait tous », a-t-il encore dit en promettant le soutien continu des États-Unis pour « franchir la ligne d’arrivée ».

Antony Blinken, qui a parrainé les discussions entamées lundi, s’exprimaient lors d’une « session de clôture » des négociations en présence des chefs de la diplomatie des deux pays, l’Arménien Ararat Mirzoyan et l’Azerbaïdjanais Djeyhoun Baïramov.