Conflit israélo-palestinien : Le pape exprime sa « vive inquiétude »

Le pape François a, à l’occasion de la fête de Pâques, partagé sa « vive inquiétude en raison des attaques de ces derniers jours » au Proche-Orient, qui menacent selon lui le « dialogue » entre Israéliens et Palestiniens.

Les violences survenues à Jérusalem et dans la région « menacent le climat souhaité de confiance et de respect réciproque nécessaire pour reprendre le dialogue entre Israéliens et Palestiniens », a déclaré le souverain pontife lors de sa traditionnelle bénédiction « urbi et orbi », devant quelque 100 000 fidèles réunis place Saint-Pierre, au Vatican.

Cette semaine a été marquée par une nouvelle recrudescence des violences au Proche-Orient, notamment dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, où la police israélienne est intervenue pour déloger des fidèles palestiniens en pleine saison de fêtes religieuses, suscitant de multiples condamnations internationales.