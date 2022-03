Congrès-Mouvement Echaab: « Les amendements apportés au règlement intérieur ont été adoptés d’une manière légale » Ali Ben Aoun

Le président du second congrès du mouvement Echaab, Ali Ben Aoun a exprimé, dimanche soir, sa surprise face au retrait de plusieurs délégués, soulignant que les amendements apportés au règlement intérieur ont été adoptés d’une manière légale et transparente.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge des travaux du troisième jour du congrès du mouvement tenu à Hammamet, Ben Aoun a indiqué que 178 congressistes parmi 333 ont adopté les amendements relatifs à la diminution du nombre des membres du bureau politique de 31 à 25 en gardant l’élection du bureau par les congressistes tout en élargissant la candidature au bureau politique à toutes les régions.

En plus de l’accord des 178 congressistes, les régions éliront les 75 membres du conseil national dans le cadre du renforcement de la représentativité des régions et de ne plus se limiter au Grand Tunis, a-t-il expliqué.

Il a par ailleurs expliqué le retrait des délégués par la méfiance vis-à-vis d’accaparement du bureau politique de la gestion des affaires du mouvement.

A ce sujet, il a précisé que Trois congressistes représentants chaque région seront mandatés par le conseil national pour élire dans un délai de deux mois des représentants des régions.

S’agissant de l’élection du SG du mouvement, Ben Aoun a mentionné que les membres du bureau politique sera annoncé ce soir après la fin du dépouillement précisant que le bureau élira le secrétaire général du parti dans sa première réunion.

Au moins 40 membres du mouvement Echaab dont d’anciens membres du conseil national ainsi que des bureaux régionaux et locaux et des chefs des bureaux du mouvement se sont retirés, dimanche après-midi, du deuxième congrès du parti, selon une liste nominative publiée par les délégués au congrès sur les réseaux sociaux.

Ils ont critiqué, dans un communiqué « la violation de l’article 22 du règlement intérieur du mouvement » qui concerne les conditions de devenir membre du conseil national ainsi que la décision d’exécuter rapidement les amendements apportés au règlement intérieur décidés lors de l’actuel congrès.