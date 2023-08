Conjectures algériennes sur des velléités tunisiennes de normalisation !

L’ancien ministre algérien Abdelkader Bengrina a affirmé dimanche que la Tunisie prévoyait de normaliser ses relations avec Israël.

L’Algérie devrait « garder un œil vigilant » sur la Tunisie après plusieurs visites dans le pays de représentants d’Israël qui s’inscrivent dans le cadre des efforts de normalisation, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, selon la chaîne Tv Al-Mayadeen basée au Liban.

Bengrina a ajouté que les visites israéliennes chez le voisin de l’Algérie devraient déboucher sur un accord de normalisation entre « l’occupation » et la Tunisie dans les « prochains jours », et a souligné qu’un tel accord plongerait l’Algérie dans un état d’insécurité et d’instabilité.

Malgré ses commentaires, rien n’indique que la Tunisie et Israël soient sur le point de normaliser leurs relations. Plus tôt ce mois-ci, en effet, le parlement tunisien a annoncé qu’un comité avait commencé à étudier l’introduction d’un projet de loi qui criminaliserait les actes de normalisation avec Israël, rappelle, cependant, le site 7 Israel National News.

La Tunisie, comme la plupart des pays arabes, n’entretient pas de relations diplomatiques avec Israël. Après que plusieurs pays arabes ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020 dans le cadre des accords d’Abraham, la Tunisie a réitéré qu’elle n’était pas intéressée par l’établissement de relations diplomatiques avec Israël et que sa position ne serait affectée par aucun changement international, ajoute la même source.

Début 2020, le président tunisien Kais Saied a décrit l’accord de paix proposé par le président américain Donald Trump pour Israël et l’Autorité palestinienne comme « l’injustice du siècle », rappelle encore le site israelien.

L’Algérie n’a pas non plus de liens avec Israël. Le pays a annoncé en 2021 qu’il rompait ses relations diplomatiques avec le Maroc voisin en raison de ce qu’il a appelé des « actions hostiles » de la part du Maroc. Cette décision est intervenue après que le Maroc a normalisé ses relations avec Israël dans le cadre des accords d’Abraham.