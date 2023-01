Conseil de Sécurité : La Chine muette sur un siège africain permanent

Lors de sa visite en Éthiopie, le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a esquivé un nouvel appel de l’Union africaine en faveur d’une représentation permanente au Conseil de sécurité des Nations unies.

S’exprimant à l’occasion de l’inauguration du siège du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, construit par la Chine, à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, . Qin a mis l’accent sur le partenariat entre la Chine et l’Afrique en matière de sécurité et de développement économique.

Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe que l’absence de représentation permanente de l’Afrique au Conseil de sécurité était une « question brûlante », étant donné que la plupart des questions à l’ordre du jour du Conseil concernent les pays africains. « Il est inacceptable que d’autres décident à la place des autres. Ce n’est pas juste. Nous avons besoin d’un nouvel ordre au niveau international qui respectera les intérêts des autres », a-t-il déclaré.