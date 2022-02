Conseil des ministres au palais de Carthage. Saied appelle à sévir contre le monopole et la spéculation

Le président de la République, Kais Saïed, a insisté, lors du Conseil des ministres tenu, ce jeudi 24 février 2022 au palais de Carthage, sur l’importance de l’application de la loi, de la surveillance du financement des associations, de l’indépendance de la magistrature et de la préservation des droits et libertés.

Le chef de l’Etat a dénoncé ce qu’il a qualifié de « mensonges et rumeurs » diffusés à l’étranger et exprimé son plein attachement à la souveraineté de l’Etat tunisien. Il a, également, ordonné aux structures compétentes de l’Etat d’assurer le suivi de la situation de la communauté tunisienne en Ukraine et d’évacuer ceux qui voulaient regagner la Tunisie.

Saïed a, par ailleurs, appelé à sévir contre le monopole et à la spéculation pour préserver le pouvoir d’achat des populations démunies.

Il a, en outre, appelé à la préservation et l’aménagement des infrastructures sportives, dont notamment le stade d’El Menzah.

Il est à noter que le conseil ministériel a examiné le décret relatif à la création de l’Agence nationale de sécurité des produits industriels et de contrôle du marché, qui a été présenté par la ministre du Commerce et de la Promotion des exportations.