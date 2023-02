Conseil Exécutif de l’UA: Le ministre des Affaires étrangères rencontre son homologue de la République du Niger

A l’occasion de sa participation au 36è Sommet de l’Union africaine et à la 42è session du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA), le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu avec Hassoumi Massoudou, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration Africaine de la République du Niger.

Selon un communiqué, les deux responsables ont passé en revue les relations séculaires entre les deux pays, et échangé les points de vue sur de nombreuses questions et dossiers d’intérêt commun.

Au cours l’entrevue, les deux ministres ont affirmé leur engagement mutuel à développer la coopération dans divers domaines de manière qui réponde aux aspirations et aux intérêts des deux peuples frères.

- Publicité-