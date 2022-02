Consolidation de la coopération tuniso-jordanienne

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet et son homologue jordanien, Firas Hawari se sont entretenus au sujet de la consolidation de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé.

- Publicité-

Les deux parties ont convenu lors de cette rencontre tenue en marge de la réunion périodique annuelle de la haute instance du conseil arabe des spécialités médicales, tenue les 26 au 27 février 2022 à Amman (Jordanie), d’actualiser le protocole de coopération sanitaire entre la Tunisie et la Jordanie.

Le ministre jordanien de la Santé effectuera une visite de travail en Tunisie au cours du mois de mai 2022, au cours de laquelle le nouveau projet de protocole sera signé.

La rencontre a, également, porté sur la nécessité de renforcer l’échange d’expertise et d’expériences entre les deux pays, notamment dans le domaine de la numérisation et de la modernisation du secteur de la santé, d’établir une coopération en matière de chirurgie cardiaque du nouveau-né, de renforcer le partenariat fondé sur le jumelage entre des établissements de santé des deux pays et de consolider la coopération dans le domaine du tourisme médical.