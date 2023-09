Consommation : Vers la restructuration du secteur de la boulangerie 

Un recensement général des boulangeries sur tout le territoire a été lancé par le ministère du Commerce et du Développement des exportations dans l’objectif d’identifier les besoins de chaque région et de mieux organiser la distribution des matières premières, a fait savoir, samedi, Houssem Eddine Touiti, Directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques au département du Commerce.

Cette étape devrait préparer la restructuration et la numérisation du secteur afin de lutter contre toute forme de détournement des produits subventionnés a-t-il précisé, lors d’une conférence de presse organisée samedi au siège du ministère sur l’évolution des marchés, des saisons de consommation et des indicateurs du Commerce extérieur.

Revenant sur les problèmes enregistrés dans le pays en matière d’approvisionnement en farine et en pain subventionnés durant la saison estivale, il a souligné que ces problèmes sont essentiellement, dus à la hausse de la demande en raison de l’accroissement du nombre des touristes et des tunisiens résidents à l’étranger ayant visité le pays mais aussi à des pratiques monopolistiques et spéculatives visant à perturber le marché local.

Pas de levée de la subvention sur le pain

Démentant toute intention de lever la subvention sur le pain, le responsable du ministère a indiqué que des mesures exceptionnelles ont été mises en place pour remédier à ces perturbations, en injectant 432 mille tonnes de farine subventionnée destinée à la fabrication du pain subventionné durant les 8 premiers mois de 2023 contre 419 mille tonnes durant la même période de 2022.

Le département du commerce a, par ailleurs, intensifié les campagnes de contrôle et pris les sanctions nécessaires contre les boulangeries ayant enfreint les lois régissant cette activité.

« Une certaine amélioration de la situation de l’approvisionnement du pays en pain subventionné avec la baisse de la demande vers la fin de la saison estivale », a été rapportée par le responsable qui a affirmé que « des mesures supplémentaires seront prises pour améliorer davantage la situation durant la période à venir ».

S’agissant des dérivés des céréales, Touiti a souligné un retour à la normale de l’approvisionnement en matière d’approvisionnement en pâtes, contre une persistance des pressions sur l’approvisionnement en semoule et en farine super, affirmant que le ministère poursuit ses efforts pour limiter les pressions sur le marché, en injectant des quantités supplémentaires sur le marché.

Les pressions persistent, également, au niveau de l’approvisionnement en sucre et en riz contre une amélioration en matière d’approvisionnement en café. Une accélération du rythme d’importation et l’autorisation donnée aux privés d’importer ces produits, sont les principales mesures prises par le ministère pour combler le manque enregistré dans ces produits sur le marché local.

Touiti a, en outre, infirmé toute relation entre les ressources financières limitées du pays et les difficultés rencontrées en termes d’approvisionnement en certains produits, indiquant que les opérations d’importation se poursuivent et seront accélérées pour surmonter les difficultés actuelles.

Concernant les fruits et les légumes, le responsable a affirmé la disponibilité de la majorité des fruits et légumes en quantités suffisantes sur le marché, estimant que l’augmentation des prix constatée pour certains produits (figues, poires…) est essentiellement due aux aléas climatiques ayant impacté négativement la production.

Touiti a fait savoir qu’un stock régulateur de 20 800 tonnes de pommes de terre à été constitué pour la période d’intersaison, en augmentation de 32% par rapport au stock de l’année dernière.

L’approvisionnement en lait s’est aussi poursuivi à un rythme normal sachant qu’un stock régulateur de 23 millions de litres à été constitué en prévision de la période de basse lactation.

Pour ce qui est des prix, il a noté une poursuite de la tendance baissière de l’inflation pour le 5 mois consécutif. Une baisse qui devrait, selon lui, se poursuivre pour le mois d’août 2023, soutenue par les mesures visant à maîtriser les prix mises en place par le ministère, dont la fixation des marges bénéficiaires et des prix de certains produits ( eaux minérales), la réduction de la marge bénéficiaire des fruits à 15%, la réduction des prix de certains intrants agricoles (tourteau de soja local et aliments composés pour bétail..).