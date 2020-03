Consommer des légumes et respecter les règles d’hygiène pour faire face au Coronavirus

“Consommez des légumes et respectez les règles d’hygiène”, a recommandé, mercredi, Chokri Hammouda, directeur général des soins de santé de base et membre de la cellule de crise au sein du ministère de la Santé, résumant l’approche à adopter pour faire face au Coronavirus et d’en sortir avec les moindres dégâts, loin des pratiques excessives liées à la précipitation sur les médicaments et les produits alimentaires de base observées auprès de certains citoyens tunisiens suite à l’annonce de la première contamination confirmée par le virus.

Lors d’une rencontre médiatique sur le partenariat avec les professionnels des médias dans le domaine de la gestion des crises sanitaires, Hammouda a indiqué que la consommation de toute sorte de légumes et d’aliments équilibrés contenant des glucides, des lipides et des protéines (pas nécessairement de la viande, du poisson, du lait ou des œufs, mais tout type d’aliment à forte teneur en protéine), renforce l’immunité du corps humain le rendant plus à même de faire face aux maladies et à tout type de virus.

Hammouda a encore fait savoir, que l’adoption de simples mesures, favoriserait la prévention contre l’infection par le Coronavirus, notant qu’il “n’y a aucun intérêt à se procurer les masques sanitaires qui ne concernent que les personnes présentant des symptômes d’infection, ni de se ruer sur les médicaments d’une manière hasardeuse”.

Il a expliqué à cet effet que la maladie provoque une infection des voies respiratoires et ne peut généralement être diagnostiquée qu’au niveau de l’hôpital et sur la base d’un ensemble d’indicateurs liés à l’âge, aux maladies dont souffre le patient, aux résultats des examens cliniques et aux tests non biologiques qui informent sur la possibilité ou pas d’une évolution de la maladie, après quoi, le patient serait traité par des anti-inflammatoires et la médication nécessaire au cas par cas.

Les précautions à adopter pour prévenir le Coronavirus incluent également le respect des règles d’hygiène, dont le lavage des mains plusieurs fois par jour, l’usage du gel hydroalcoolique stérilisant (la stérilisation ne peut se faire sans se laver les mains avec de l’eau et du savon qui seraient suffisants en cas de non disponibilité du gel hydroalcoolique), ne pas toucher le visage sans se laver les mains, surtout après avoir manipulé de l’argent, touché des surfaces communes (bus ou métro), la stérilisation des vêtements pour bébés (à l’aide d’un fer à repasser), des biberons (en les faisant bouillir) et la stérilisation des vêtements au soleil.

Hammouda a également souligné la nécessité d’enseigner les règles d’hygiène aux enfants et de leur indiquer de ne pas toucher le visage sans se laver les mains, recommandant la stérilisation des ustensiles de cuisine, des poignées de porte à l’aide de l’eau de javel.

Il a également recommandé de se maintenir à une distance de plus de deux mètres des cas suspects ou de retour des zones d’endémie, en particulier ceux qui présentent des symptômes de contamination, jusqu’à ce qu’il aient observé la période d’isolement sanitaire, dans la mesure où le virus peut se transmettre à travers les éternuements ou la toux, ainsi que d’utiliser un mouchoir lors de l’éternuement et de le jeter directement à la poubelle après usage.

Le responsable a dans ce sens exhorté les citoyens à éviter les foules, que ce soit dans les transports en commun, dans les stades ou les festivals. “D’un point de vue purement technique, nous recommandons le huis-clos pour les rencontres sportives, notamment celle qui opposera l’Espérance sportive de Tunis à l’équipe égyptienne d’El Zamalek qui se déroulera vendredi prochain à Rades, et qui verra probablement l’affluence d’environ 50 mille spectateur “, soulignant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a pas classé l’Egypte parmi les pays touchés.

Hammouda a également recommandé d’éviter de fumer le narguilé en raison de ses risques sur le système respiratoire à même de causer des infections ainsi que d’amener un tapis personnel pour faire la prière à la mosquée, les études ayant démontré que le virus se propage par contact avec les gouttelettes respiratoires et non à travers l’air”.

L’OMS a dans ce contexte indiqué que certaines personnes peuvent être infectées sans pour autant présenter des symptômes et sans se sentir malade, la plupart (environ 80%) se rétablissent de l’infection sans avoir besoin d’un traitement spécial. La maladie s’intensifie chez environ une personne infectée sur 6, et le risque d’infection augmente chez les sujets âgés et les personnes souffrant de problèmes de santé, tels que l’hypertension artérielle, les maladies cardiaques ou le diabète, selon l’OMS.