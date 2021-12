Constitution en cours d’un stock stratégique des œufs pour le mois de Ramadan

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé qu’il a commencé la mise en place d’un stock stratégique des œufs, pour le mois de Ramadan 2022, et ce, en coordination avec le Groupement Interprofessionnel des Produits Avicoles et Cunicoles (GIPAC).

Le département de l’Agriculture a assuré, dans un communiqué publié mercredi, que le niveau de production mensuelle des œufs de consommation s’élève à 150 millions œufs (100% de la capacité de production), ce qui permet d’approvisionner le marché pendant cette période, d’une façon ordinaire.