Construction de routes en matériaux recyclés : Deux tronçons, l’un témoin et l’autre expérimental, à Ben Arous

Un accord de coopération a été signé le mercredi 17 août 2022 entre le ministère de l’Equipement et de l’Habitat tunisien et le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) – établissement public français placé sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du ministère de la Transition énergétique – concernant un projet de route expérimentale réalisée à partir des matériaux recyclés issus de la démolition du bâtiment et travaux publics. . L’évènement s’est déroulé en présence de Mme Sarra Zaafrani Zenzeri, ministre de l’Equipement et de l’Habitat, et de Mme Leila Chikhaoui, ministre de l’Environnement.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme « Application de l’Innovation pour le développement d’une économie circulaire pour une construction durable en Méditerranée ». Celui-ci implique quatre pays (Tunisie, France, Italie et Liban) et est doté d’une enveloppe de 3,1 M EUR, financé à 90 % par l’Union européenne. Ce projet consistera notamment en la construction de deux tronçons (l’un témoin et l’autre, expérimental) d’un kilomètre, situés dans le gouvernorat de Ben Arous. A noter que les déchets de construction accumulés en Tunisie depuis 20 années, ont atteint environ 8 millions de m3, 70 % d’entre eux se trouvant dans les grandes villes côtières de Tunis, Sousse et Sfax.