Contrat SIVP : légère augmentation du nombre des recrus en 2019

Le nombre des recrus dans le cadre des contrats ” stages d’initiation à la vie professionnelle ” (SIVP)durant les 9 derniers mois a légèrement augmenté, avec un taux de 4,9% par rapport à la même période de l’année dernière, selon une étude élaborée par l’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) relevant du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi.

En effet, le nombre des recrus dans le cadre de ce programme a atteint les 43 094 dont 69% sont des femmes, face à 41.071 seulement l’année dernière.

Selon cette étude, 11 755 de ces recrus sont issus de filières scientifiques et techniques et 9044 sont des diplômés de filières économiques et financières. Parmi ces recrus, 7526 ont fait des études dans des filières littéraires et sociales, et 4633 sont des diplômés de filières liées aux technologies modernes.

Le nombre des recrus dans le cadre des contrats d’adaptation et d’insertion professionnelle a aussi légèrement augmenté de 5,5% pour atteindre les 30 272 durant les 9 derniers mois face à 28 694 seulement durant la même période de l’année dernière. Le taux de femmes bénéficiaires de ce contrat est de l’ordre de 67%.

Le nombre des recrus dans le cadre du programme du Service Civil Volontaire a aussi augmenté de 5,8% durant la même période pour passer de 15 058 recrus l’année dernière à 15 930 recrus pendant les 9 dernier mois de cette année.