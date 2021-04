Contrats de financement pour dépolluer le Lac de Bizerte

Des contrats de financement pour la mise en œuvre du projet intégré de dépollution du Lac de Bizerte, baptisé « Eco Pact », ont été signés, mardi, 30 mars 2021, pour un montant de 600 mille d’euros (1,968 MD), a annoncé le ministère des Affaires locales et de l’Environnement.

Il s’agit du premier projet d’investissement labellisé dans le cadre de l’initiative Euro-Méditerranéenne Horizon 2020. son objectif est de dépolluer le bassin versant du lac de Bizerte, améliorer la qualité des eaux du lac et l’état de ses écosystèmes , en vue de favoriser un développement socioéconomique durable et améliorer la qualité de vie des citoyens, selon le site du projet, conçu dans le cadre d’une approche participative.

Dans le cadre de ce projet, des actions diversifiées sont prévues dans les domaines de sensibilisation industrielle, l’agriculture biologique , l’amélioration de la gestion des déchets verts et et l’amélioration de l’aménagement côtier dans la zone du bassin versant au Lac de Bizerte, pour étendre les apports du projets à d’autres localités, dont Ichkeul et El Alia.

Ces actions qui seront entreprises par des associations, municipalités, agences publiques et autres groupements professionnels à but non lucratif bénéficieront d’un financement accordé par des fonds européens.

A cet égard, 5 conventions ont été signées avec le Fonds mondial de la nature (WWF) en Tunisie, le Centre Stratégique pour la protection du développement durable, l’Association Ichkeul pour la veille stratégique, l’Association des jeunes Pour la Citoyenneté Active et la démocratie et aussi avec l’Association Menzel Jemil. Sept autres conventions seront aussi signées après le parachèvement de procédures administratives, précise le ministère.