Contribution tunisienne de 100 mille dollars au budget de l’UNRWA

La Tunisie a annoncé, lors de la conférence ministérielle virtuelle extraordinaire des donateurs relative au financement de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), sa contribution financière à hauteur de 100 mille dollars dans le budget de cet organisme.

Cette contribution a été décidé par le président de la République Kaïs Saïed, indique mercredi le département des Affaires étrangères.

Lors d’une allocution prononcée, mardi, au nom du ministre des Affaires étrangères, la secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères Salma Ennaifar, a exhorté la communauté internationale à « unir ses efforts pour secourir le peuple palestinien ».

Ennaifar a mis l’accent, dans son intervention, sur le rôle vital de l’UNRWA pour alléger la souffrance des refugiés palestiniens à travers les programmes d’éducation, de santé et de secours, surtout dans ce contexte difficile marqué par la propagation du Covid-19.

La secrétaire d’Etat a rappelé, à cet effet, la position constante de la Tunisie, qui demeure au côté du peuple palestinien frère dans sa lutte pour recouvrer ses droits légitimes et édifier son état indépendant et souverain dans les frontières du 4 juin 1967 avec pour capital Al-Qods.

Il est question, également, de mettre fin à l’occupation des territoires palestiniens, de garantir le respect du droit international et les résolutions de la légitimité internationale, d’empêcher l’annexion de nouveaux territoires palestiniens par Israël et de redoubler les efforts pour relancer le processus de paix sur le principe de la solution à deux Etats.

La conférence s’est tenue sous le signe d' »Une UNRWA forte dans un monde plein de défis – mobiliser l’action collective ».