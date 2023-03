Contrôle économique: 513 infractions recensées durant le premier jour de Ramadan

Quelque 513 infractions économiques ont été enregistrées hier jeudi, par les équipes de contrôle économique, lesquelles ont effectué durant ce premier jour du mois de Ramadan, plus de deux mille opérations de contrôle dans les différentes régions du pays ciblant les circuits de distribution.

Selon un communiqué, publié vendredi, par le ministère du Commerce et du Développement des exportations, la plupart de ces infractions ont été relevées dans les secteurs de l’alimentation. A cet égard, 340 infractions ont été enregistrées au niveau de la filière de produits agricoles et de la pêche, et 154 autres infractions dans la filière de denrées alimentaires.

Ces infractions se répartissent entre 222 contraventions liées au manque de transparence dans les transactions commerciales, 217 infractions relatives à la spéculation et 74 infractions portant sur la qualité et la métrologie.

Par ailleurs, les équipes de contrôle ont saisi 1600 kg de légumes et fruits, 18 mille œufs, 312 kg de viandes blanches et 1200 kg de denrées alimentaires.