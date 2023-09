Contrôle économique : 58 mille infractions enregistrées durant les 8 premiers mois de l’année

-Les équipes de contrôle économique, relevant du ministère du Commerce, ont mené durant les huit premiers mois de l’année, 404 mille opérations d’inspection, lesquelles ont permis de relever 58 mille infractions, a indiqué samedi, houssem eddine touiti, Directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques.

Dans une conférence de presse tenue au siège du département du commerce et du développement des exportations, il a précisé que les infractions concernent, essentiellement, des pratiques de spéculation et de hausse des prix (36%). Elles ont été observées surtout dans les activités commerciales touchant les produits agricoles et alimentaires (79% des infractions).Depuis le début de l’année et jusqu’au fin août, les équipes de contrôle ont saisi 2880 tonnes de légumes et fruits, 762 mille œufs, 8500 tonnes de céréales et dérivés, 380 mille litres de l’huile végétale subventionnée, 331 tonnes de sucre…

Saisie de près de 7 mille tonnes de céréales et dérivés en 2 mois

Il importe de noter qu’une campagne de contrôle économique conjointe a été lancée, durant les deux mois de juillet et août 2023, par les deux ministères du Commerce et Intérieur. Elle a permis de relever 6000 infractions économiques.Cette campagne qui a ciblé notamment, les boulangeries et les activités de distribution de produits alimentaires et agricoles, a abouti à la saisie de près de 7 mille tonnes de céréales et dérivés, ainsi qu’à l’interdiction à 52 boulangeries classées ou non classées de s’approvisionner en farine et en semoule.Par ailleurs, il a été décidé de changer la classification de 22 boulangeries et de diminuer le quota de farine accordé à 14 autres boulangeries

