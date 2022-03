Contrôle économique : Saisie de grandes quantités de produits alimentaires subventionnés

Les opérations de contrôle économique effectuées, le 10 mars 2022, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et du contrôle des circuits de distribution, ont permis de saisir 171 tonnes de semoule, de farine, de pâtes alimentaires, de riz et de produits subventionnés et 31 tonnes de sucre subventionné, a fait savoir la Direction générale des Douanes.



La douane a précisé que des équipes mixtes regroupant les services du ministère du Commerce et du Développement des exportations, les services de la Douane et des unités de la police et de la garde nationales, ont perquisitionné nombre d’entrepôts, suite à un travail de renseignement, et effectué des campagnes de contrôle des moyens de transport de marchandises.



Ces opérations ont également permis de saisir 243 tonnes de pâtes impropres à la consommation, 33,95 tonnes de fruits et légumes, 5503 litres de l’huile végétale, 2380 litres de lait, 643248 œufs et 95781 boites de conserves.

La saisie a aussi concerné 177 tonnes de céréales, de légumineuses et d’aliments fourragers, 19536 boites d’eau minérale et 227 tonnes de fer de construction.

Rappelons que ces campagnes interviennent à un moment où plusieurs régions du pays connaissent une certaine pénurie de produits essentiels notamment la farine, la semoule, le riz et les pâtes alimentaires et où des voix s’élèvent, partout sur le territoire, pour dénoncer les pratiques de monopole et de spéculation.

Jeudi, le président de la République, Kais Saied a annoncé le lancement de « l’opération d’assainissement du pays contre les spéculateurs » affirmant qu’un décret présidentiel dans ce sens sera soumis au prochain conseil ministériel, d’après le communiqué de la présidence de la République.