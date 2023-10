Controverse autour d’une Israélienne  à un symposium scientifique en Tunisie

Le président de l’université de Sfax, Abdel Wahed Makni, a clarifié la controverse entourant la participation d’une professeure israélienne à une conférence scientifique organisée par l’université il y a un an.

Citée par le Middle East Monitor, elle a expliqué que cette participation en septembre 2022 s’inscrivait dans le cadre des préparatifs de la tenue d’un colloque intitulé « Rencontres de sociologie francophone », organisé par l’Association internationale des sociologues francophones et un laboratoire scientifique de la Faculté des lettres et des sciences humaines.

Makni a précisé que l’universitaire israélienne est entrée en Tunisie avec un passeport argentin, notant qu’elle participe toujours en tant que ressortissante argentine et qu’elle avait déjà participé à un colloque virtuel avec l’Université de Tunis El-Manar en cette qualité.

Le président de l’université de Sfax a reconnu que l’université ne savait pas que la professeure avait la nationalité israélienne le premier jour du colloque et a demandé une enquête pour déterminer les responsabilités.

Il a souligné : « L’université de Sfax et le ministère tunisien de l’Enseignement supérieur n’ont joué aucun rôle dans la sélection des participants à la conférence ».

