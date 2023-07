Convention BCT-INT pour mieux surveiller les moyens de paiement

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de développement des paiements digitaux, une cérémonie de signature d’un protocole de coopération entre la Banque Centrale de Tunisie (BCT) et l’Instance Nationale de Télécommunications (INT) a été organisée le Jeudi 20 Juillet 2023 sous l’égide de Marouane El Abassi, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie en présence de Nizar Ben Néji, Ministre des Technologies de Communication et Mohamed Missaoui, Président de l’INT.

Ce protocole qui s’inscrit dans les bonnes pratiques internationales en matière de coordination entre les autorités de régulation à même de promouvoir les services de paiements digitaux, encadre la coopération entre la BCT, autorité de régulation et de surveillance des systèmes et moyens de paiement et l’INT, autorité de régulation des services de télécommunications.

Cette coopération couvre l’élaboration de stratégies communes dans le respect des domaines de compétence de chacune des parties, l’échange des informations, la coordination en matière de surveillance des assujettis, l’assistance technique et la gestion de situation de crise en rapport avec les services de télécommunication et les paiements digitaux et ce pour assurer une surveillance efficace desdits assujettis au bénéfice de l’usager.