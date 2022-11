Convention de partenariat entre l’observatoire national de la migration et la BCT

Une convention de partenariat a été signée entre l’observatoire national de la migration et la Banque centrale de Tunisie en vue de consolider la coopération et les expertises à travers l’échange d’informations et l’intensification des sessions de formation outre les rencontres nationales entre les deux parties.

Cette convention, s’inscrit dans le cadre du projet du système d’information national et global sur la migration qui a été réalisé par l’observatoire avec l’appui du centre international de promotion des politiques de migration et un financement de l’Union européenne.

Cette convention a été signée avant hier par la directrice générale des statistiques à la Banque centrale de Tunisie Hela Kallel Zghal et la directrice générale de l’observatoire national de la migration Ahlem Hammami, selon un communiqué publié mercredi par l’observatoire.

Les deux parties ont loué l’initiative de l’observatoire visant à instaurer un système national et global sur la migration qui rassemble les différentes statistiques et de données sur la migration et ses indicateurs, selon des normes nationales et internationales.

