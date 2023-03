Convention pour assurer le transport de 1500 élèves des zones rurales

Une convention signée mercredi au siège du ministère de l’éducation entre l’association « Almadanya » et la banque tunisienne de l’Habitat (BH), permettra le transport de 1500 élèves des zones rurales vers leurs écoles, a indiqué jeudi la secrétaire générale de l’association, Dalal Mehrezi. Elle a précisé dans une déclaration à la TAP que cette convention d’une durée de 3 ans entamera le transport de 1500 élèves après les vacances du printemps. Le ministère de l’éducation avait annoncé mercredi la signature d’une convention en présence du ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri ainsi que du président de l’association et du président directeur général de la BH. Selon la même source, le transport sera assuré aux élèves des zones rurales de 6 gouvernorats à savoir Bizerte, Béja, Nabeul, Kairouan, Sidi Bouzid et Tataouine. L’objectif de cette convention est la consolidation des efforts dans le domaine de transport des élèves dans les zones rurales afin de lutter contre le décrochage scolaire.

