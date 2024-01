Convention pour favoriser l’accès aux prestations sociales à travers l’identité numérique

Une convention de coopération a été signée mercredi à Tunis entre les ministères des affaires sociales et des technologies de la communication pour favoriser l’accès des citoyens au prestations sociales à travers l’identité numérique.

Cette convention, qui a été signée par le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi et le ministre des technologies de la communication Nizar Ben Néji, a pour objectif d’assurer l’échange immatériel des données à travers la plateforme nationale d’échange des données, selon un communiqué publié par le ministère des affaires sociales.

Elle s’inscrit dans le cadre de l’exécution de la stratégie nationale numérique 2021-2025, la simplification des procédures et le développement des prestations administratives fournies aux citoyens en vue de consolider le processus de mutation numérique, en particulier au ministère des affaires sociale et les services qui en relèvent.

Cette convention vise également l’adoption de la signature électronique dans les procédures administratives en ligne qui exigent des preuves électroniques fiables et la simplification de l’accès via le portail du citoyen aux plateformes sectorielles relevant du ministère des affaires sociales.

Elle cible les entreprises et les structures sous la tutelle du ministère des affaires sociales qui offrent des services en ligne à savoir le centre d’études et des recherches sociales, la caisse nationale de sécurité sociale, la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et la caisse nationale d’assurance maladie, l’office des tunisiens à l’étranger, le comité général de la promotion sociale, le comité général du travail et des relations professionnelles et l’observatoire national de la migration.

Cette convention prévoit également l’échange immatériel des données en vue d’améliorer la qualité des données introduites dans les registres et les bases de données du ministère des affaires sociales et l’adoption du courrier du citoyen pour l’envoi des préavis et le renforcement des mécanismes de communication entre l’administration et les citoyens, outre la simplification de la remise des cartes Labes et Amen.

Par ailleurs, le ministère des technologies de la communication s’engage à réaliser les objectifs de cette convention, à travers la participation de toutes ses structures.

