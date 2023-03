Convention pour la promotion de la valorisation énergétique des déchets

Une convention de partenariat pour la promotion de la valorisation énergétique des déchets a été signée mardi entre l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED) et l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME). Cette convention permet de surmonter les difficultés et les obstacles qui entravent la réalisation des projets de valorisation énergétique des déchets qui sont menés en commun entre les deux structures, a indiqué le Directeur général de l’ANME, Fethi Hanchi.

Ainsi, les projets à réaliser dans le cadre de cette convention, concernent plusieurs domaines, a précisé Hanchi, citant à titre d’exemple, la promotion de la valorisation des gaz torchés au niveau des décharges publiques, à travers la mise en place d’une feuille de route spécifique. Il s’agit également de la valorisation des déchets du secteur industriel qui peuvent être utilisés comme un carburant dans certaines industries, dont l’industrie du ciment, ainsi que des déchets provenant du secteur agricole et des industries agroalimentaires. Selon Hanchi, la priorité sera accordée à ces trois grands secteurs, dans la mesure où il y aura un projet modèle dans chaque secteur, ajoutant que d’ici trois ans, une concrétisation effective de ces projets sera enregistrée.

Pour la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui, cette convention vise à faire face à deux problématiques à la fois, celle relative à la réalisation de l’autosuffisance énergétique et la réduction des déchets, précisant que les projets à réaliser dans le cadre de cette convention seront cofinancés par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM).

De son côté, la ministre de l’Industrie, de l’énergie et des mines, Neila Goungi, a souligné l’importance de cette coopération fructueuse entre les deux structures, appelant à hâter l’élaboration d’une feuille de route et d’un programme de travail pour concrétiser les projets ciblés dans cette convention. Elle a rappelé que l’objectif de cet accord s’inscrit dans le cadre du renforcement de la stratégie mise en place par l’Etat en matière de transition écologique et de transition énergétique.