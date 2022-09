Coopération : La deuxième édition des rencontres d’affaires « Tunisia Africa Business Meetings » du 6 au 8 décembre 2022 à Tunis

La deuxième édition des rencontres d’affaires « Tunisia Africa Business Meetings », organisée par le CEPEX en collaboration avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), aura lieu du 6 au 8 décembre 2022 à Tunis.

Ces rencontres dont l’objectif est de renforcer les exportations tunisiennes vers l’Afrique subsaharienne, prévoient près de 1000 contacts d’affaires à travers la participation de 200 entreprises tunisiennes et 100 acheteurs et opérateurs économiques provenant de 20 pays de l’Afrique Subsaharienne.

Plusieurs secteurs porteurs seront représentés à cette manifestation. Il s’agit principalement de l’agroalimentaire, les industries mécaniques et électriques, l’habillement, l’industrie pharmaceutique, les matériaux de construction et les travaux publics, les services de la santé, de l’éducation, de la formation et des technologies de la communication et de l’information.

Outre les rencontres B to B, une séance plénière, des workshops et des visites d‘entreprises meubleront le programme de l’évènement.

La sélection et l’invitation des hommes d’affaires africains seront engagées à travers les bureaux du CEPEX en Côte d’Ivoire, au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Kenya et au Nigéria, et ce, en étroite collaboration avec les missions diplomatiques tunisiennes couvrant les marchés cibles.

Pour rappel, la première édition de « Tunisia Africa Business Meetings » a été organisée en 2020 en mode virtuel et a permis d’enregistrer plus de 1000 contacts d’affaires.

