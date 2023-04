Coopération : La Tunisie aura bientôt une représentation commerciale à Dakar

Le renforcement du réseau des représentations commerciales de la Tunisie en Afrique subsaharienne, à travers la création d’une 6ème représentation à Dakar au Sénégal a été au centre d’une rencontre tenue le 19 avril courant, entre le PDG du Centre de promotion des exportations (CEPEX) Mourad Ben Hassine et l’Ambassadrice du Sénégal en Tunisie, Ramatoulaye Ba Faye.

A cette occasion, Ben Hassine a souligné l’importance de mettre en place cette représentation le plus tôt possible, afin de soutenir les efforts déployés par les cinq autres représentations du CEPEX en Afrique subsaharienne, à savoir celles d’Abidjan (Côte d’Ivoire), Nairobi (Kenya), Douala (Cameroun), Abuja (Nigeria) et Kinshasa (République Démocratique du Congo). L’objectif étant de renforcer la diplomatie économique dans la région et de favoriser l’accès des exportations tunisiennes à de nouveaux marchés.

La rencontre a également, porté sur la mise en place d’un plan d’action commun entre le CEPEX et la structure sénégalaise en charge des exportations, dans le cadre de la mise à jour de la convention de partenariat signée entre les deux structures en décembre 2018. Laquelle vise à favoriser l’échange d’expériences et le renforcement des liens commerciaux entre les deux pays.

Les deux responsables ont, par ailleurs, examiné les préparatifs pour la tenue du Forum économique tuniso-sénégalais qui se tiendra prochainement en Tunisie et ont souligné l’importance de ce rendez-vous qui permettra d’identifier les opportunités d’échanges et d’élargir les horizons et les domaines de coopération entre les acteurs économiques tunisiens et sénégalais.

Il importe de noter que la Tunisie exporte vers le Sénégal plusieurs produits à l’instar de l’huile végétale, du carbonate de calcium, du gypse, des dattes et des médicaments et importe essentiellement, les produits de pêche congelés. La valeur des exportations tunisiennes vers le Sénégal se sont élevées à 185,2 MD en 2022, en augmentation de 22,34% par rapport à 2021. Les importations en provenance de ce pays ont aussi, connu une hausse de 314,4% en 2022, à 40,6 MD.

