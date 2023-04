Coopération : Nabil Ammar reçoit l’ambassadeur de Russie à Tunis

-Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a reçu lundi, au siège du département, l’ambassadeur de Russie en Tunisie, Aleksander Zolotov.

L’entrevue a porté sur les liens de coopération entre les deux pays, les moyens à même de les développer ainsi que sur les prochaines échéances bilatérales, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Le ministre des Affaires étrangères avait reçu le 30 mars 2023, un appel téléphonique de la part de son homologue russe Sergueï Lavrov. Lequel a porté sur les prochaines échéances bilatérales et les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays.

Les deux ministres ont, en outre, abordé les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

