Coopération: Ouverture de la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique au Palais des Congrés, à Tunis

La Huitième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8), s’est ouverte, samedi, au Palais des Congrés à Tunis, en présence du président de la République, Kaïs Saïed, du président sénégalais, Macky Sall, du premier ministre japonais, Fumio Kishida (via la plateforme de visioconférence Zoom) et de 20 chefs d’Etat et de gouvernement africains.

Plus de 300 personnalités participent à cette conférence, à savoir 66 délégations officielles représentant 48 pays (ministres des affaires étrangères, de l’Economie et du Commerce, corps diplomatique..) , des organisations régionales et internationales, des représentants de la société civile, outre 120 journalistes…

Il s’agit de la huitième édition depuis celle inaugurale organisée à Tokyo (Japon) les 5 et 6 octobre 1993. La TICAD 8 qui se poursuivra jusqu’à demain 28 août 2022, devra identifier les moyens de parvenir à la résilience, l’inclusion et l’abondance en Afrique, dans un contexte de crise marqué par l’épidémie mondiale du nouveau coronavirus, le réchauffement climatique et la situation en Ukraine.

Elle aspire à promouvoir un dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et les partenaires de développement et à mobiliser un soutien pour les initiatives de l’Afrique en vue d’un développement autonome.

Quelque 50 grandes sociétés nipponnes prendront part au Forum d’affaires de la TICAD 8, qui sera organisé samedi après-midi. Elles seront représentées par 100 chefs d’entreprises et directeurs exécutifs. Au total, 300 hommes d’affaires d’Afrique (100) et de Tunisie (100) et du Japon participeront à ce « Business Forum ».

// 81 projets d’une valeur de 2,7 milliards de dollars seront présentés par le secteur privé

Lors de cette conférence, près de 81 projets d’investissement d’une valeur de 2,7 milliards de dollars (environ 8,5 milliards de dinars) seront présentés par le secteur privé tunisien aux investisseurs africains et japonais.

Inscrits par la Chambre de Commerce et d’Industrie tuniso-japonaise (CCITJ) dans un livre blanc, ces projets permettront la création de 35 750 emplois. Le livre blanc en question porte sur des projets qui ont été notamment proposés par des entreprises en phase de croissance, outre de nouveaux projets et d’autres déjà mis en place et qui cherchent à se développer ou à identifier de potentiels partenaires.

La concrétisation de ces projets devra s’inscrire dans le cadre d’un partenariat triangulaire Japon-Tunisie- autres pays africains dans des secteurs à haute valeur ajoutée. Il s’agit des secteurs de l’économie verte et bleue (21 projets), du secteur digital, de l’intelligence artificielle et technologies de l’espace (20), pharmaceutique et médical (17), industriel (12), infrastructure et logistique (9) et finance (2).

// À la veille de la conférence, la Tunisie et le Japon signent deux accords de coopération technique et environnementale

Vendredi 26 août 2022, à la veille de la TICAD 8, la Tunisie et le Japon ont signé deux accords de partenariat portant sur la coopération technique et les questions environnementales, et ce par le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi et le ministre japonais des Affaires étrangères, Hayachi Yoshima, en visite du 25 au 29 août 2022 en Tunisie, en qualité d’envoyé spécial du Premier ministre, Fumio Kishida, pour assister à la TICAD 8.

À l’issue de cette rencontre, Jerandi a fait savoir que les deux pays sont en train de discuter de deux autres accords de coopération dans les domaines de l’investissement et de la double imposition.

La TICAD 8 est organisée conjointement, par le Japon, la Commission de l’Union africaine (CUA), l’ONU, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et la Banque mondiale (BM).

A l’occasion de la TICAD 8, l’Autorité Tunisienne d’Investissement (TIA) a lancé un guide de l’Investisseur en japonais. Appuyé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une approche basée sur l’adoption des outils digitaux pour assister les investisseurs.

La Tunisie, deuxième pays africain à organiser cet événement après le Kenya, en 2016, avait obtenu l’accord d’accueillir la « TICAD 8 », à l’issue de la 33ème session ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA) tenue, les 9 et 10 février 2020, à Addis-Abeba en Ethiopie.