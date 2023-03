Pas de suspension du partenariat avec la BM et le report des discussions n’aura pas d’impact

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed a nié mardi, la suspension du partenariat entre la Tunisie et la Banque mondiale (BM), objet d’un communiqué publié hier par l’institution de Bretton Woods.

» La position de la BM est claire, l’institution a nié la suspension des relations. Il s’agit seulement, d’un report des discussions au sujet du prochain programme avec la Tunisie » a-t-il ajouté, dans une déclaration aux médias, en marge d’une rencontre régionale tenue à Monastir, et dédiée à la présentation du plan de développement 2023-2025, dans les gouvernorats du Centre-est.

Il a affirmé que la Tunisie préfère que le dialogue soit mené dans l’apaisement, évoquant la campagne ciblant le pays qui reste une terre d’ouverture et qui a été pionnier dans la lutte contre le racisme.

Le ministre a estimé que ce report n’aura pas d’impact négatif sur la Tunisie, rappelant que la Banque mondiale contribuera au financement du projet de liaison électrique entre la Tunisie et l’Italie. Il a ainsi exprimé son appréciation du soutien accordé par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement à la Tunisie en matière de développement.

Lundi 6 mars 2023, la BM avait annoncé, que les discussions sur le Cadre de partenariat pays de la Banque mondiale avec la Tunisie, définissant les orientations stratégiques des engagements opérationnels à moyen terme (2023-2027), ont été « temporairement suspendues » par la direction de la BM, sur fond des récents évènements concernant les migrants subsahariens.

Le dialogue et l’engagement avec les autorités tunisiennes sont maintenus, selon un communiqué publié par l’institution financière internationale.

Le président du Groupe de la BM a adressé une note interne au personnel au sujet des récents événements en Tunisie, « qui préoccupent profondément le Groupe et son personnel. La sécurité et l’inclusion des migrants ainsi que des minorités font partie des valeurs fondamentales portées par l’institution, à savoir l’inclusion, le respect et l’antiracisme sous toutes ses formes. La direction du Groupe de la Banque mondiale l’a exprimé sans équivoque auprès du gouvernement tunisien. Elle a également, pris note des mesures positives prises par le gouvernement pour apaiser la situation ».

« Le travail du Groupe de la BM en Tunisie est consacré à améliorer les conditions de vie de tous les citoyens, résidents ou immigrants. « Nous restons pleinement engagés dans nos opérations en Tunisie, œuvrant pour ses habitants dans le respect de nos valeurs », avait encore rappelé la banque.

