COP26: la délégation tunisienne discute de principaux résultats des négociations

La délégation tunisienne, qui participe à la 26e Conférence des Parties des Nations unies sur le changement climatique (COP26) à Glasgow, du 1er au 12 novembre 2021, tient des réunions quotidiennes pour discuter de principaux résultats des négociations sur les questions débattues notamment celles sur les engagements des Etats et les moyens de les concrétiser.La délégation tunisienne qui se compose de Mohamed Zemerli, point focal Tunisie de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, au ministère de l’environnement, des représentants de haut niveau de différents ministères et des entreprises nationales concernées, ainsi que des représentants des autorités locales et des organisations de la société civile et du secteur privé, suit les réunions de négociation tenues dans le cadre des travaux de cette conférence.

Les sujets concernent notamment l’adaptation aux changements climatiques, les priorités des pays en développement et les engagements du pays pour réduire les émissions, en plus des questions liées aux moyens de suivi, d’évaluation d’application effective et transparente des engagements, et le financement des programmes et des politiques relatives aux changements climatiquesL’objectif est de renforcer les capacités pour introduire le changement climatique dans tous les secteurs d’activité, conformément aux orientations et aux engagements fixés au plan national, lesquels ont été révisés cette année, avec l’ambition de réduire l’intensité de dioxyde de carbone (CO2) de 45% d’ici 2030 et d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Ces négociations visent à élaborer des décisions qui seront formulées dans le communiqué final de la COP 26, lequel sera adopté par les Etats, les organisations internationales et les bailleurs de fonds en vue de renforcer l’action du climat au cours de la prochaine période, et de mettre en place des mécanismes d’exécution, de financement et de suivi.