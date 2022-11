COP27 : Les « pertes et préjudices » inscrits au programme, pour soutenir les pays les plus vulnérables

Les « pertes et préjudices » ont été officiellement inscrits dimanche 6 novembre à l’agenda de la COP27, la conférence mondiale sur le climat de Charm el-Cheikh. Ils désignent les impacts inévitables du changement climatique, déjà chiffrés en dizaines de milliards de dollars et qui devraient atteindre des sommes astronomiques dans les prochaines années. Cette prise en considération était depuis des années une revendication essentielle pour les pays les plus exposés, qui sont aussi souvent les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre causant le réchauffement.

Avec l’accélération des catastrophes et un réchauffement sur une trajectoire toujours montante, les montants de ces dommages que l’adaptation ne peut plus endiguer devraient s’envoler. Ils pourraient ainsi atteindre de 290 à 580 milliards de dollars par an en 2030 et de 1.000 à 1.800 milliards en 2050, selon des chiffres cités par l’Institut Grantham sur le changement climatique de la London School of Economics. Face à ces sommes colossales, les pays les plus exposés réclament un canal de financement spécifique.

Mais les pays riches se sont toujours montrés très réticents. Ils craignent les conséquences légales d’une telle « reconnaissance » des pertes et dommages. Selon eux, le financement climatique dispose déjà de multiples canaux et qu’en créer un de plus ajouterait une complexité inutile. Mais leur échec persistant à tenir une précédente promesse de porter à 100 milliards par an en 2020 leur aide aux pays en développement pour l’atténuation et l’adaptation a fragilisé leur position. Cette aide plafonne à un peu plus de 83 milliards, selon les derniers chiffres, contestés par les pays vulnérables, de l’OCDE pour 2020.