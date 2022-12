Corée du Nord : Deux nouveaux missiles balistiques tirés dans la mer du Japon

La Corée du Nord a procédé dimanche au lancement de deux missiles balistiques de moyenne portée, quelques jours après l’annonce par Pyongyang d’un test réussi de moteur à combustible solide avec pour objectif le développement d’un nouveau système d’armement.

L’état-major interarmées sud-coréen a déclaré avoir détecté deux missiles balistiques de moyenne portée tirés depuis la zone de Tongchang-ri, dans la province de Pyongan du Nord (nord-ouest), en direction de la mer de l’Est, aussi appelée mer du Japon.

Les missiles ont été détectés entre 11H13 (02H13 GMT) et 12H05 (03H05 GMT) et ils ont parcouru une trajectoire « loftée », volant sur une distance d’environ 500 km, a précisé l’état-major dans un communiqué, ajoutant que les services de renseignement sud-coréens et américains analysaient le tir « à la lumière des tendances récentes liées au développement de missiles par la Corée du Nord ».

Tongchang-ri abrite un important site de lancement de fusées, où Pyongyang a testé jeudi un « moteur à combustible solide de forte poussée », que son média d’Etat KCNA a qualifié de test important « pour le développement d’un système d’armement stratégique d’un nouveau type ».