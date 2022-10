Corée du Sud : Une bousculade fait plus de 150 morts à Séoul pendant une fête de Halloween￼￼

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a promis dimanche une enquête « rigoureuse » sur la bousculade qui a fait 153 morts la veille au soir à Séoul, où des dizaines de milliers de fêtards, pour la plupart très jeunes, célébraient Halloween pour la première fois après la pandémie.

Déplorant » une tragédie et un désastre qui n’auraient pas dû se produire », Yoon a décrété un deuil national.

Il a promis que son gouvernement enquêterait « rigoureusement » pour déterminer les causes de la catastrophe, une des plus graves de l’histoire récente de la Corée du Sud, et s’assurer qu’un tel drame « ne se reproduise plus ».

« J’ai le cœur lourd et il m’est difficile de contenir mon chagrin », a ajouté dans une adresse télévisée le chef de l’Etat, qui s’est rendu dimanche matin sur le lieu du drame, vêtu du blouson vert des secours d’urgence.

Une vidéo partagée sur Twitter par une internaute déclarant s’être trouvée à Itaewon au moment du drame, montre des centaines de personnes, beaucoup en tenue de cowboy, de pirate ou autres accoutrements, dans une rue bordée de bars.

La scène, calme au départ, tourne brusquement à la confusion. Les passants sont poussés et tombent les uns sur les autres entre hurlements et panique. Une femme jure en anglais: « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! »

Environ 100.000 personnes, selon les estimations des médias, étaient venues à Itaewon pour cette fête de Halloween, la première à Séoul depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Des commerçants établis dans le quartier depuis une trentaine d’années ont dit à l’AFP que la foule était d’une taille « sans précédent ».

Mais la police s’attendait à une affluence similaire aux précédentes éditions de la fête de Halloween, a expliqué le ministre de l’Intérieur Lee Sang-min.