Corona-confinement total : Les entreprises privées vont continuer à payer leurs employés, rassure l’UTICA

L’Union tunisienne de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), a tenu à rassurer que les entreprises privées vont continuer à payer leurs employés durant le confinement total, décidé, le 20 mars 2020, par le président de la République, jusqu’au 4 avril 2020.

Ces entreprises ne feront recours au chômage technique sauf dans des cas de force majeure, a précisé le patronat, dimanche, dans un communiqué.

Il a salué, à cet effet, les nouvelles mesures annoncées, samedi, par le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Tunisie.

Ces mesures, d’un coût de 2500 millions de dinars, prévoient, rappelle-t-on, le report du remboursement des crédites bancaires pour les citoyens dont le revenu ne dépasse pas 1000 DT par mois.

Il s’agit également de soulager les entreprises à travers le report des mensualités des crédits, du payement des impôts, des charges sociales et des taxes.

Le patronat a toutefois, formulé l’espoir de voir ces mesures appliquées dans la fluidité requise et étendues aux professionnels du transport, de l’artisanat et des fournisseurs de services et aussi aux entreprises ” touchées partiellement ou complètement par les impacts de la pandémie corona “.

Le patronat a aussi rassuré que les entreprises vont continuer à approvisionner le marché de produits de base et qu’un stock stratégique est disponible.

En Tunisie, le bilan actualisé des cas confirmés de coronavirus, fait état de 75 personnes contaminées dans plusieurs régions du pays.