Corona : L’acteur Tom Hanks et son épouse testés positifs

Le nouveau Coronavirus n’a pas épargné les stars d’Hollywood. En effet, le comédien Tom Hanks et sa compagne Rita Wilson, ont contracté le nouveau coronavirus en Australie.

Jeudi 12 mars, l’acteur Tom Hanks et son épouse Rita Wilson ont été placés à l’isolement dans un hôpital australien après avoir été testés positifs.

Tom Hanks est la première star hollywoodienne à annoncer avoir contracté le nouveau coronavirus, qui a contaminé, jusqu’ici, plus de 125.000 personnes dans le monde et a fait plus de 4.600 morts.