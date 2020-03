Corona : les vacances universitaires du printemps avancés

Le ministère de l’Enseignement supérieur et des recherches scientifiques a annoncé, ce mardi 10 mars 2020, que les vacances du printemps, dans les établissements universitaires public et privé seront avancés, au jeudi 12 mars 2020 et se poursuivront jusqu’au 30 du mois courant.

Le ministère a assuré que toutes les mesures de prévention ont été prises pour éviter la propagation de l’épidémie.

Jusqu’ici, aucun cas n’a été enregistré dans les universités.