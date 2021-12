Coronavirus: 151 nouvelles contaminations et 4 décès enregistrés le 2 décembre

4 décès suite à une infection par le coronavirus et 151 nouvelles contaminations ont été enregistrés le 2 décembre courant, a indiqué vendredi le ministère de la Santé. Le taux des tests positifs est estimé à 4.27pc suite à la réalisation de 3537 tests, a encore précisé le ministère.

Les nouveaux cas hospitalisés dans les hôpitaux des deux secteurs public et privé est de l’ordre de 13 malades.Ainsi le nombre total des malades admis dans les hôpitaux, public et privé, est de l’ordre de 154 cas. Le nombre des cas admis dans les services de réanimation et de soins intensifs dans les hôpitaux public et privé a atteint 54 cas en plus de 14 cas sous respirateur artificiel, selon la même source.