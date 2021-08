Coronavirus : 22% des groupes cibles complètement vaccinés

A la date du 18 août courant, plus de 22% des groupes cibles (18 ans et plus) ont achevé leur shéma vaccinal contre le coronavirus, selon les données publiées, jeudi, par le ministère de la Santé.

Le nombre de personnes entièrement vacinées à la date du 18 août courant a atteint un million 899 mille dont un milion 326 mille avec deux doses et 295 mille avec un vaccin à dose unique. 278 mille personnes, déjà infectées par le virus ont, également, reçu une seule injection.

Hier, mercredi, le nombre de personnes vaccinées a atteint 43 396 personnes sur 88 867 personnes convoquées.

Il est à noter que le nombre de personnes inscrites à la plateforme Evax a atteint, aujourd’hui, à 10H30 du matin plus de 5 millions 300 mille.