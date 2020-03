Coronavirus: 24 nouveaux cas confirmés, le bilan passe à 197 contaminés

Le nombre total des personnes contaminées au Covid-19 dans tout le pays est passé à 197 cas avec 24 nouveaux contaminés confirmés, selon un nouveau bilan annoncé, jeudi soir, par le ministre de la Santé Publique, Abdellatif Mekki.

Dans une déclaration à la chaîne de télévision privée Carthage +, Mekki a indiqué que les nouveaux cas ont été testés positifs, sur un total de 308 tests effectués, citant des données officielles fournies en coordination avec l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes.

Le ministre a fait savoir que les analyses ont été effectuées dans les laboratoires de l’hôpital Charles Nicolle et de l’Institut Pasteur à Tunis.

Selon un communiqué du ministère de la Santé Publique, les 197 cas confirmés ont été sont testés parmi 1763 personnes. Depuis la propagation de la pandémie dans le pays, 5 décès à cause du Covid-19 ont été enregistrés dans 4 gouvernorats différents, à savoir l’Ariana, le Kef et Mahdia, Sfax et Sousse.

Géographiquement, les 197 cas actuellement confirmés sont répartis sur 18 gouvernorats de la république.Une forte concentration est constatée sur le grand-Tunis qui compte 105 cas répartis entre Tunis (52), Ariana (33), Ben Arous (17) et La Manouba (3). Le reste des cas se trouvent à Sousse (16), Monastir (14), Medenine (14), Sfax (11), Kebili (11), Tataouine (6), Bizerte (4), Gabès (4), Mahdia (4), Kairouan (2), Nabeul (2), Zaghouan (2), Gafsa (1) et Le Kef (1).

Selon le ministère, les mesures de suivi des tunisiens rapatriés ont permis, jusqu’à mercredi 25 mars, de soumettre 17859 personnes à l’auto-isolement sanitaire dont 7692 ont fini leur quarantaine et les 10167 restants sont toujours sous contrôle sanitaires, dans différents lieux de la république.

Le ministère rappelle les Tunisiens à se conformer aux mesures d’hygiène et de protection sanitaire contre le Covid-19. Dans cette conjoncture sanitaire délicate, il “compte sur la prise de conscience des citoyens et les invite à assumer leur responsabilité collective en se pliant aux exigences du confinement général “.