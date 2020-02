Coronavirus : 3ème cas aux USA, record quotidien en Corée du Sud… le virus poursuit sa progression

Le coronavirus poursuit sa progression à travers le monde. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a relevé à son degré maximum le niveau de la menace et a appelé tous les pays encore épargnés à se préparer à l’arrivée du Covid-19, avertissant : se croire à l’abri de la maladie serait une « erreur fatale ».

Trois cas distincts de contamination d’origine inconnue ont été confirmés, vendredi 28 février, aux Etats-Unis où 62 patients infectés ont été recensés sans aucun mort à déplorer comme l’a relevé le président Donald Trump. « La presse est en mode hystérique », a-t-il lancé, affirmant que quelque 35 000 personnes mouraient de la grippe chaque année dans son pays. « Nous nous préparons pour le pire (…) Nous sommes prêts, totalement prêts », a dit le milliardaire républicain.

La Corée du Sud a, elle, recensé samedi trois nouveaux décès et 594 cas supplémentaires de contamination au coronavirus, la plus forte hausse quotidienne à cette date qui porte le total à 2 931 personnes infectées, selon les autorités sanitaires. Avec près de 3 000 cas, la Corée du Sud est le deuxième pays le plus touché au monde, derrière la Chine.

La radio BBC Persian, qui dépend du groupe audiovisuel public britannique BBC, a affirmé qu’au moins 210 personnes sont mortes en Iran, pour la plupart à Téhéran ou à Qom. Ce bilan, six fois plus élevé que les chiffres officiels, a été démenti par le gouvernement. L’Iran a fait état vendredi du décès de huit personnes infectées parmi 143 nouveaux cas détectés au cours des dernières 24h, portant le bilan officiel à 34 morts. Au total, 388 personnes ont été infectées, selon les autorités.

En Italie, le coronavirus a déjà contaminé 888 personnes, dont 21 mortellement. Le pays est devenu une plateforme de diffusion. Rome a pris des mesures drastiques pour enrayer l’épidémie sur son territoire, comme la fermeture des écoles, l’annulation d’événements sportifs ou culturels et la mise en quarantaine de 11 communes du Nord, poumon économique du pays.