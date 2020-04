Coronavirus: 42 nouveaux cas confirmés, 864 cas au total

Le ministère de la Santé a annoncé, vendredi 17 avril 2020, avoir enregistré 42 nouveaux cas confirmés de coronavirus jusqu’au 16 avril. Cela porte le nombre total des cas confirmés en Tunisie à 864 sur un total de 14640 analyses effectuées.

Ci-après, la répartition des cas par région :

Tunis : 193 cas

Ariana : 89 cas

Ben Arous : 87 cas

La Manouba : 37 cas

Nabeul : 12 cas

Zaghouan : 3 cas

Bizerte : 18 cas

Béja : 3 cas

Jendouba : 1 cas

Le Kef : 5 cas

Siliana : 1 cas

Sousse : 71 cas

Monastir : 36 cas

Mahdia : 13 cas

Sfax : 31 cas

Kairouan : 6 cas

Kasserine : 5 cas

Sidi Bouzid : 5 cas

Gabès : 20 cas

Médenine : 84 cas

Tataouine : 32 cas

Gafsa : 32 cas

Tozeur : 4 cas

Kébili : 76 cas

Le nombre de décès causés par le Covid 19, s’est élevé à 37 répartis sur les gouvernorats comme suit : 5 à Tunis, 5 à l’Ariana, 3 à Ben Arous, 5 à la Manouba, 1 à Nabeul, 1 à Bizerte, 1 au Kef, 5 à Sousse, 1 à Mahdia, 5 à Sfax, 1 à Sidi Bouzid, 3 à Médenine et 1 à Tataouine.

Par ailleurs, le ministère a souligné que les analyses aux laboratoires sont essentiellement effectuées pour les personnes suspectées d’avoir contracté le virus et celles ayant contacté le cas confirmé.

Le ministère a également fait savoir que près de 3500 personnes parmi celle qui ont eu des contacts avec les personnes contaminées ont été placées en auto-isolement.

Ainsi le ministère a exhorté les citoyens à se conformer aux dispositions du couvre-feu et du confinement total dans toutes les régions du pays, afin d’enrayer la propagation de la pandémie.