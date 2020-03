Coronavirus : 6000 morts à travers le monde

Au total, 6036 personnes sont décédées de coronavirus pour 159 844 cas de contamination recensés dans le monde. La Chine reste le pays avec le plus grand nombre de morts (3199) mais c’est désormais en Europe que l’épidémie progresse rapidement, avec 1907 décès dont 1441 en Italie et 288 en Espagne, pays les plus touchés du continent.

La Chine a annoncé 20 nouveaux cas de coronavirus, dont 16 concernent des personnes arrivées de l’étranger dans cinq provinces et villes de Chine, parmi lesquelles Pékin et Shanghaï et les quatre autres à Wuhan, épicentre de l’épidémie.

Le nombre de 16 cas importés détectés en 24 heures est le plus élevé depuis plus d’une semaine, ce qui suscite la crainte que les mesures déployées par la Chine pour maîtriser le virus sur son territoire ne soient compromises par l’arrivée de contaminations venues de l’extérieur.