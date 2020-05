Coronavirus : Aides américaines pour soutenir les efforts des municipalités tunisiennes

Le coup d’envoi de distribution d’aides américaines aux municipalités tunisiennes a été lancé jeudi 30 avril 2020, à Nabeul.Ces contributions sont fournies par l’Agence des États-Unis américaine pour le développement international USAID dont l’objectif de soutenir les efforts des municipalités tunisiennes dans leur lutte contre le covid-19.

Le ministre des Affaires locales Lotfi Zitoune qui a assisté à l’opération a déclaré que le soutien de l’agence américaine qui est destiné à 151 communes, consiste en la fourniture de matériel de stérilisation pour les agents municipaux (tenues, gants, vaporisateurs…).

Pour les autres municipalités, d’autres aides sont prévues dans les jours qui viennent dans le cadre de projets de coopération avec l’Union européenne, l’Allemagne, la France, le PNUD et le Bureau international du travail, a affirmé le ministre.De son côté, le président de l’instance de décentralisation Mondher Bousnina a indiqué que les partenaires de la Tunisie ont exprimé leur disposition à soutenir les efforts des municipalités tunisiennes dans leur lutte contre la propagation du virus et à contribuer à l’exécution d’un programme global dont le coût s’élève à plus de 10 millions de dinars.Les aides aux municipalités seront orientées vers les agents de propreté ainsi que vers les travaux de désinfection et de stérilisation des espaces publics, en prévision de la réouverture des administrations.