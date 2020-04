Coronavirus: Allocution historique de la reine d’Angleterre, ce dimanche

Hormis ses messages à la période de Noël, les allocutions de la reine d’Angleterre sont exceptionnelles. Ce dimanche soir, elle doit parler au peuple britannique qui fait durement face à l’épidémie de Coronavirus. Cela veut dire que la crise est profonde. La souveraine compte saluer la réponse de son peuple au défi lancé par le coronavirus.

“J’espère que dans les années à venir, tout le monde pourra être fier de la manière dont nous avons relevé ce défi”, dira la reine selon des extraits diffusés samedi par ses services.

“Et ceux qui nous succéderont diront que les Britanniques de cette génération étaient aussi forts que les autres”, et “que les qualités de l’autodiscipline, de la détermination bienveillante et de la camaraderie caractérisent toujours ce pays”, ajoutera la cheffe de l’Etat lors d’un discours “profondément personnel”, selon ses services.

Cette allocution télévisée à l’attention des Britanniques et des nations du Commonwealth, est seulement la quatrième depuis le début du règne de 68 ans d’Elisabeth II. Le discours a été enregistré au château de Windsor, à l’ouest de Londres, où résident depuis le 19 mars la reine et son époux le Prince Philip.

Agés respectivement de 93 et 98 ans, ils font partie de la population à risque. Leur entourage a assuré que le couple était en bonne santé et suivait les directives du gouvernement. Leur fils héritier Charles (71 ans) a contracté la maladie, mais est récemment sorti de quarantaine et se trouve également en bonne santé.